Les chiffres de l'épidémie de Covid sont en nette hausse du côté des infections et des hospitalisations. 3.052 nouvelles infections ont été enregistrées en moyenne chaque jour, entre le 8 et le 14 mars. Il s'agit d'une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente. Ce qui inquiète le plus, ce sont les hospitalisations qui grimpent de 16%, pour une moyenne de 175 entre le 10 et le 16 mars. Il y en a d’ailleurs eu 207 mercredi, et 209 mardi. Concrètement, une personne hospitalisée sur quatre se trouve aux soins intensifs, contre une sur six en octobre.

Sur les 1 228 admissions rapportées pour la période du 11 mars 2021 au 17 mars 2021, 1 164 nouvelles admissions ont été rapportées avec une distinction selon la provenance du patient. Pour cette période, 29 (sur les 1 164) admissions provenaient d’une maison de repos/et de soins ou d’un autre établissement de soins de longue durée. L’impact du variant britannique est notamment pointé du doigt pour expliquer cette hausse brutale.

Si les dernières données précises rapportées par Sciensano concernant le profil des patients hospitalisés datent du 21 février, Yves Van Laethem nous en dit plus sur l’impact du variant anglais sur les soins intensifs.