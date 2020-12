Les unités d’urgences psychiatriques du pays sont surchargées et font face à une explosion des cas de dépression chez les 15-25, ans avec des taux d’admissions records sur le mois de novembre.

Dodo, boulot, dodo. Notre quotidien devient de plus en plus répétitif et nous fait parfois perdre la notion du temps. D’ailleurs, cette nouvelle routine, dictée par les mesures décidées par les autorités, semble nuire au moral des Belges. Une augmentation importante des états dépressifs est en effet constatée au sein de nombreuses unités psychiatriques du pays.

C’est le cas du Centre de crise et d’urgences psychiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles qui n’avait jamais vu autant de patients que ce soit au mois de juin ou de novembre.