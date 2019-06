Pour finaliser certains travaux en cours visant à réhabiliter le revêtement de l'autoroute E411 entre Louvranges et Thorembais-Saint-Trond, plusieurs bretelles en direction de Namur seront fermées durant quelques heures, indique lundi la Sofico.

Ce sera le cas le mercredi 19 juin et le jeudi 20 juin pour la sortie puis l'accès 8A "Louvain-la-Neuve centre", ainsi que le vendredi 21 juin pour la sortie et l'accès n°9 "Corroy-le-Grand". Les fermetures permettront de finaliser la pose du revêtement.

Le 19 juin, des déviations seront mises en place via les sorties 6, 7 et 9. Le lendemain, la fermeture de l'accès 8A entrainera une déviation via l'échangeur 7 pour se diriger vers Bruxelles, puis 9 pour reprendre vers Namur.

Le 21 juin, la sortie 8 a servira de déviation. La fermeture de l'accès 9 nécessitera la mise en place d'une déviation via la Nationale 4 vers Gembloux.

Ce chantier entamé en avril permettra la réhabilitation du revêtement de l'autoroute E411 sur 14 kilomètres entre Louvranges et Thorembais-Saint-Trond en direction de Namur. La phase 1, qui concerne le tronçon situé entre Louvranges et Nil-Saint-Vincent, devrait être terminée à la fin de la semaine du 1er juillet. La signalisation sera enlevée et il n'y aura plus d'impact sur la circulation avant le début de la phase 2 (de Nil-Saint-Vincent à Thorembais-Saint-Trond), prévue la dernière semaine de juillet.

L'ensemble du chantier représente un coût de 5,98 millions d'euros hors TVA.