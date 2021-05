Les individus étaient armés mais on ignore leurs intentions à ce stade et le parquet se refuse à tout commentaire pour l'instant. Une rumeur à couru dimanche matin que les suspects se rendaient au domicile du bourgmestre Bart De Wever (N-VA) avant d'être démentie et considérée comme fantaisiste. La police judiciaire fédérale a ouvert une enquête.

Selon une source proche de l'enquête, cinq personnes se trouvaient à bord de deux véhicules. Les suspects se seraient trouvés en possession de deux armes à feu chargées tandis qu'une kalachnikov se trouvait dissimulée dans un compartiment secret de l'un des véhicules. Les occupants seraient proches d'un club de motards bien connu.