Celle de la zone rouge est en revanche restée inchangée. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont ainsi ajoutées à la liste où les voyages sont possibles sous conditions, à savoir la mise en quarantaine au retour de ces trois pays.

Les autres régions où les voyages sont conditionnés restent inchangées: Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Irlande (quarantaine), Islande (test obligatoire ou quarantaine).

La vigilance est également accrue (zone orange) pour l'Autriche (Oberösterreich et Vienne), la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne (Aragon, Catalogne, Pays basque, Navarre, La Rioja, Estrémadure), le Luxembourg, la Pologne (Slaskie et Malopolski), le Portugal (Algarve), la Roumanie, la Slovénie (Pomurske, Savinske, Zasavske), la République tchèque (Moravskoslezský et Prague), la Suède et le Royaume-Uni (Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles).

Les voyages restent non autorisés (zone rouge) dans les provinces espagnoles de Lérida (en Catalogne) et Huesca (en Aragon), dans les régions portugaises de Amadora, Odivelas, Sintra, Loures et Lisbonne, ainsi que Leicester, au Royaume-Uni.

