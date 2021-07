Le match Belgique-Italie, quart de finale de l'Euro de foot, se disputera ce vendredi à 21h à Munich. La rencontre est très attendue par la population mais aussi, visiblement, par nos hommes et femmes politiques.

Il semble que l'Allianz Arena de Munich sera "the place to be" pour notre personnel politique. Le Premier ministre sera dans le stade. Alexander De Croo (Open Vld) se rendra à Munich par ses propres moyens pour assister à Belgique-Italie avec ses enfants. Le Premier ministre avait fait la promesse à ses fils d'assister à la rencontre. Et assister à la demi finale ou à la finale ne sera pas possible, même si la Belgique se qualifie, la Grande-Bretagne étant en zone rouge.

Il pourra y rencontrer d'autres collègues. Sophie Wilmès (MR), ministre des Affaires étrangères, devrait être présente elle-aussi, de même qu'Elio Di Rupo. Le ministre-président wallon pourra saluer un autre montois. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sera en effet lui aussi au stade. Il a obtenu des places pour la rencontre qu'il suivra avec un petit groupe de supporters des Francs Borains.