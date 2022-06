Avec une hausse de 46 % du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en sept jours, la Belgique est en proie à une reprise épidémique, légère pour le moment. Le taux de reproduction du virus est à nouveau supérieur à 1, signe que le nombre de cas va continuer à augmenter. Si le variant BA.2 est toujours présent, la recrudescence des infections est surtout tirée par la montée en puissance de BA.4 et BA.5. Le dernier membre de la famille Omicron représente en effet à lui seul un peu plus de la moitié des contaminations et a provoqué une hausse des hospitalisations de 25% par rapport à la semaine précédente. On est donc repassé au-dessus des 1000 patients hospitalisés avec Covid en Belgique, dont 58 patients traités en soins intensifs.