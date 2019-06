Alors que les étudiants du secondaire sont dans la dernière ligne droite des examens de fin d'année, les rhétos doivent déjà réfléchir sur le lieu des futures études qu'ils entreprendront.

Doivent-ils choisir l'UCLouvain, l'université de Liège ou la VUB ? Ou plutôt opter pour une université flamande, voire étrangère ?

Le classement mondial des universités, tout juste publié par Quacquarelli Symonds, pourrait leur permettre d'orienter leur choix. Au total, la société britannique spécialisée dans le monde de l'éducation, a analysé près de 1620 institutions analysées. Selon quels critères ? La réputation académique, la réputation sur le marché de l’emploi, le ratio du nombre d’étudiants par faculté, la quantité de professeurs par rapport au nombre d'étudiants, le nombre de citations scientifiques et l'attractivité à l'International.

A ce petit jeu, c'est la KU Leuven qui obtient le titre de meilleure université belge (80e mondiale), devant celle de Gand (130e). Troisième université belge, l'UCLouvain (167e mondiale) en est donc la première université francophone du pays. "Le principal constat de ce ranking ? L’UCLouvain est reconnue à l’international pour l’excellence de sa recherche, se satisfont les responsables de l'université. L’UCLouvain se démarque pour l’excellence de sa recherche : c’est là que l’université réalise sa plus belle progression et dépasse largement la moyenne mondiale. Une reconnaissance du travail et surtout des découvertes des chercheuses et chercheurs de l’UCLouvain."

Par domaines d’études, l’UCLouvain se classe également dans le top 100 en sciences humaines et sociales (2e université belge) ; à la 125e place en médecine ; et à la 163e place en sciences de l’ingénieur (2e université belge). Les résultats du classement sont qualifiés d'exceptionnel pour la Belgique par l'UCLouvain "au vu des moyens qui sont alloués à l'enseignement et à la recherche, en comparaison avec d'autres pays et universités dans le monde".

Voici le classement des meilleures universités au monde :

1. Massassuchets Institute of Technology (USA)

2. Stanford University (USA)

3. University of California, Los Angeles (USA)

4. Harvard University (USA)

5. The University of Sydney (Australie)

6. University of Melbourne (Australie)

7. University of California, Berkeley (USA)

8. University of Cambridge (GB)

9. Tsinghua University (Chine)

10. University of Oxford (GB)

80. KU Leuven

130. Université de Gand

167. UCLouvain

195. VUB

223. Université d'Anvers

251. ULB

429. Université de Liège

591. Université de Mons