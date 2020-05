La déclaration de la ministre de la Santé n’est pas passée inaperçue au sein de la Composante Médicale de la Défense et auprès des syndicats alors que le personnel de l'armée est sur le terrain depuis le début de la crise.

"Si je devais être dans une maison de repos et que l’on ne pouvait plus me soigner et laver, je choisis quand même plutôt une infirmière qu’un militaire pour venir le faire". Ces mots prononcés par la ministre de la Santé Maggie De Block le 20 mai dernier à la Chambre ont provoqué colère et stupéfaction dans les rangs de la Défense et au sein des syndicats militaires.

Pour rappel, la Composante Médicale de l'armée belge a apporté son aide dans une trentaine de maisons de repos sur toute la Belgique durant cette crise. Et ce n'est pas terminé, son soutien pourrait encore se révéler être bien utile. La Défense a également déployé des ambulanciers et des infirmiers capables de donner des soins en cas de besoin comme cela avait été le cas lors des attentats du 22 mars à Bruxelles.

