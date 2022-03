Conner Rousseau aurait-il pris goût au monde du spectacle ? Après avoir participé au show télévisé flamand “The Masked Singer”, le socialiste flamand a surpris tout le monde en annonçant sur les réseaux sociaux la sortie de son premier single intitulée "This is me". De quoi provoquer de vives réactions. Il faut dire que sa prestation déguisé en lapin dans "The Masked Singer" avait déjà créé la polémique. Des voix s'étaient élevées pour critiquer le fait qu'une personnalité politique participe à ce genre de programme.

Mais il semblerait que ces remarques n'aient en rien refréné Conner Rousseau dans ses ambitions musicales. Alors qu'il avait affirmé qu'il ne chanterait plus jamais, le président de Vooruit a pourtant aujourd'hui annoncé la prochaine sortie de son single.

Néanmoins, les internautes sont très dubitatifs en raison du timing de cette annonce. Et pour cause, nous sommes la veille du premier avril... Il faudra donc patienter quelques jours pour découvrir si cette annonce est véridique ou pas.