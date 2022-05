60 % du revenu d’intégration sociale si le réfugié est logé, nourri blanchi, 30 % + 35 euros dès la troisième personne si la nourriture et les boissons ne sont pas comprises et 500 euros pour un logement séparé. Ce sont les pourcentages et montants que le CPAS de Sprimont en province de Liège propose de retirer des aides sociales qu’ils versent aux Ukrainiens pour les verser directement à l’hébergeur. En hébergeant un couple qui perçoit un revenu d’intégration sociale de 1 487,56 euros, l’hébergeur peut percevoir jusqu’à 892 euros. Selon le CPAS, cette convention permet de mettre sur un pied d’égalité tous les hébergés et de leur éviter un rapport financier avec les familles sprimontoises qui les accueillent.

