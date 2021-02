Il souhaiterait que cet élément soit discuté dans les prochaines semaines au niveau politique et avec des experts, a-t-il indiqué jeudi via Twitter. La discussion sur l'opportunité du couvre-feu est en cours aux Pays-Bas et a fait réagir le président de parti.

"Toute mesure limitant les libertés doit être efficace, nécessaire, proportionnelle et temporaire. Les politiques et les experts doivent se poser la question: est-ce encore le cas aujourd'hui concernant le couvre-feu. Cela mérite un débat ces prochaines semaines", écrit-il.

Actuellement, le couvre-feu vaut de minuit à 05h00 en Flandre et de 22h00 à 06h00 en Wallonie et à Bruxelles.