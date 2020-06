Les gouvernements passent, les partis et les ministres se succèdent. Mais au sein de l’administration wallonne, les équilibres et la domination de certains partis restent. Le Gerfa (Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative) s’est intéressé à la politisation du Service public de Wallonie dans son diagnostic de juin. Cet organisme a "screené" les 17 fonctionnaires mandataires du SPW, "ceux qui détiennent le véritable pouvoir" et chapeautent quelque 10 000 fonctionnaires wallons. Une étiquette politique leur a été attribuée : la majorité a transité par les cabinets ministériels ou est engagée en politique locale. En cas de doute, les personnes ont été qualifiées de "non étiquetées". Une manière non pas de remettre en cause leur compétence, mais de mettre en lumière les liens entre les partis et l’administration.