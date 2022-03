Ils s’appellent Didier, Stéphanie, Samir, Marc, Nathalie, Yassir ou encore Hugo. Et tous les jours, toutes les nuits, ils prennent la route pour aller éteindre un incendie, désincarcérer le conducteur d’un véhicule accidenté, réanimer une personne en arrêt cardiaque, transporter une personne en état de coma éthylique ou plonger dans l’eau glacée d’une rivière pour sauver une personne de la noyade. Autant de sauvetages dont les victimes et leur entourage ne sont pas toujours reconnaissants : il ne se passe quasiment pas un jour sans que des pompiers, infirmiers, médecins et autres secouristes soient victimes d’agressions physiques ou verbales.