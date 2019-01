L’année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements de grève, des faillites et autres turbulences au niveau des compagnies aériennes. Ce qui s’est également traduit par des retards et annulations conséquents, donnant lieu à de nombreuses demandes d’indemnisation, comme prévu par la législation européenne.Flightright, spécialiste des droits des passagers, vient de présenter le bilan aérien 2018 de ces retards et annulations, estimant à 76 millions d’euros le montant des indemnités qui seraient dues aux passagers victimes de problèmes en Belgique., déclare Sebastian Legler, directeur général de Flightright.(...)