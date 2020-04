Face au confinement dû au COVID-19, la plateforme de véhicules partagés lance deux initiatives à destination des startups et du corps médical.

Comme vous le savez sans doute, Poppy, c’est 350 voitures écoresponsables, 400 scooters ainsi que des trottinettes en partage sur les zones de Bruxelles et Anvers. Le choix, la liberté, de jour comme de nuit et à prix réduit. Vu la situation et le fait que la plupart des gens restent à la maison, cette créativité, Poppy la met aujourd’hui au service de ses utilisateurs en lançant deux initiatives pour faire face au confinement.

Supportinglocals, à moindre frais

"La première de ces initiatives se nomme ‘Supportinglocals’, et vient d’un constat simple, explique Laetitia Gutierrez, CMO de Poppy Mobility. De nombreuses startups locales ont dû se tourner vers les livraisons à domicile pour poursuivre leurs activités. Mais ils ne disposent pas de flotte de véhicules pour le faire. Nous avons la solution pour leur permettre de rester forts durant cette période difficile. En surfant sur poppy.be/supportinglocals, il suffit de remplir un formulaire en ligne et nous reprenons contact, avec des solutions à la carte, en fonction des besoins, et à des tarifs super-avantageux."

Pour cette solution, Poppy met à disposition ses voitures et scooters pour un nombre de jours défini ensemble par le business local demandeur et par Poppy, offrant ainsi une solution de livraison respectant les mesures d’hygiène. On sait du reste que les sociétés et même les grands magasins délivrant leurs produits sont absolument débrodés en ce moment, ce qui allonge sensiblement les délais de livraison

Supportingmedicals, une solution gratuite

La seconde initiative de Poppy est destinée au corps médical. "Depuis le 25 mars, nous offrons une solution de mobilité à tous les membres du corps médical qui n’en disposent pas, qu’ils soient médecins, infirmiers ou aides-soignants. C’est une offre totalement gratuite, sans aucun frais pour les utilisateurs. Il suffit de surfer sur poppy.be/supportingmedicals et de fournir une preuve d’appartenance au personnel médical pour en bénéficier."

Une initiative qui peut améliorer, au quotidien, la vie de tous ceux qui oeuvrent afin de préserver la santé des Belges. Ils en ont bien besoin...