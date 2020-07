Des contrôles renforcés dans les gares, sur les quais et dans les trains, avec un focus sur le respect du port du masque auront lieu.

L’été étant arrivé, impliquant davantage de déplacements de loisirs, et la fréquentation des trains étant en constante augmentation, la SNCB indique ce mardi qu'il est essentiel que le port du masque, rendu obligatoire dans les transports en commun, soit plus que jamais respecté, pour la sécurité de tous.

C’est la raison pour laquelle la Police Fédérale des chemins de fer et Securail, après deux mois d’actions de sensibilisation intensive, vont dès à présent également renforcer leurs actions de contrôle ciblées dans les gares et les trains, avec un focus sur le respect du port du masque, et ce pour des raisons de sécurité sanitaire.

Depuis que le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports en commun le 4 mai dernier, de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées par la SNCB via la campagne #movesafe, de l’affichage en gare et dans les trains, des annonces sonores, des messages sur les réseaux sociaux, son personnel sur le terrain, etc. Ce contrôle du respect du port du masque est assuré en première instance par la Police Fédérale des chemins de fer, avec l’appui de Securail. Le port du masque dans les transports en commun est essentiel, d’autant plus tenant compte de la fréquentation qui augmente progressivement (actuellement, nous sommes à une moyenne de 48,5% de la fréquentation habituelle un jour de semaine, hors période liée au Covid-19, soit 448 000 voyageurs/jour).

Depuis le début, la SNCB en appelle à la responsabilité collective pour continuer de respecter cette mesure essentielle pour la sécurité de tous. A cet effet, la SNCB continue de sensibiliser en permanence ses voyageurs aux règles sanitaires en vigueur via tous ses canaux de communication.