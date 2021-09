Le comité de concertation doit se réunir ce vendredi. Dans les villes où le taux de vaccination est trop faible, la généralisation du CST est vue comme une solution alternative intéressante par rapport au confinement. Le cas de Liège, en plus de Bruxelles, est cité.

Un comité de concertation doit se réunir ce vendredi 17 septembre. Il devra trancher entre la volonté de la Flandre d’assouplir et de tomber le masque et celle de la Wallonie, et de Bruxelles en particulier, d’avancer plus prudemment.

Selon nos informations, le Fédéral s’est accordé, sur base du rapport du commissariat Covid, sur un certain nombre de points. Ceux-ci devront encore faire l’objet d’un accord des Région, ce qui est loin d’être acquis.

Ainsi, le Codeco note une tendance à la hausse, bien que lente des indicateurs épidémiologiques.

Le rapport épidémiologique du Risk Assement Group (RAG) de cette semaine a classé Bruxelles mais aussi Liège au niveau d’alerte 4. Pour le Codeco, cela nécessite des mesures complémentaires de la part de la Cellule de crise provinciale de Liège.

Des mesures tels qu’un Covid Safe Ticket élargi à Liège pourrait-elle être pris ? Ce sera aux...