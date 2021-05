Tout jeune, Alain Grignard, islamologue et ex-commissaire à la division antiterrorisme de la police fédérale, a été militaire. Para-commando, plus exactement.

Estime-t-il qu’aujourd’hui, la menace terroriste issue de l’extrême droite supplante celle dérivant de l’islamisme ? Il y a de ça mais il nuance : "Je crains plus les simplismes au sens large. Le complotisme, l’extrémisme de droite, de gauche... en font partie, tout comme l’islamisme. Je crains aussi l’écologie violente. Je pense à l’attentat de Nashville. " Alain Grignard évoque ici l’explosion en décembre dernier d’un camping-car qui blessa trois personnes et endommagea des dizaines de bâtiments. Anthony Quinn Warner aurait réalisé l’attaque devant une entreprise de télécommunication dans le but de montrer son hostilité face au déploiement de la 5G.