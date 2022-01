"Je comprends la demande de certains secteurs d'avoir davantage de prévisibilité, tout en tenant compte de la complexité de notre société. Ce n'est pas un exercice simple", a-t-il admis. Ce jeudi à 17h00 débute une réunion préparatoire à ce sujet avec les ministres-présidents des entités fédérées. Les commissariat corona poursuit de son côté son travail, en concertation avec les secteurs.

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a également estimé qu'il ne fallait pas "verser dans l'automaticité". "On essaye d'intégrer le tout dans le baromètre. La clarté renforcera l'adhésion", a-t-elle ajouté.

L'opposition a regretté de ne pas avoir reçu de réponses précises à des interrogations concernant certains secteurs, comme l'événementiel et les jeux et paris (Maxime Prévot, cdH) ou sur l'élaboration d'une stratégie de sortie du Covid Safe Ticket (Vlaams Belang et N-VA). T