Le temps où l’on pouvait aller manger dans un resto ou boire un verre dans un café dans un anonymat quasi complet semble révolu : dès samedi, les clients de ces établissements seront invités à laisser une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Valide, évidemment. Ceux qui n’accepteront pas ne pourront pas entrer.

Objectif de cette mesure : pouvoir être avertis à temps en cas de contamination. Si un client d’un café venait à être testé positif, il serait ainsi plus aisé de retrouver les autres clients qui ont fréquenté l’établissement le même jour. Et de leur demander de se soumettre à un test de dépistage. "Ces informations seront détruites après 14 jours et ne pourront être utilisées à aucune autre fin que la lutte contre le coronavirus", assure Sophie Wilmès.

Pas de quoi rassurer le secteur de l’Horeca. Sur les ondes de la RTBF, la présidente de la Fédération des Cafés, Diane Delen, s’est dite étonnée par la mesure. "Encore une fois, on impose des mesures plus strictes à l’Horeca. Pourquoi devrait-on donner son identité pour boire un Coca en terrasse alors que ça ne sera pas obligatoire si on fréquente un cinéma ou un centre commercial ? Soit on le fait pour tout le monde, soit on le fait pour personne."

Diane Delen craint un nouveau coup dur pour le monde de l’Horeca. "Nous travaillons à un tiers de notre capacité. Cette mesure risque de faire fuir ceux qui ne veulent pas fournir leurs données privées par peur qu’elles soient utilisées à d’autres fins. Par ailleurs, cette mesure risque d’aller à l’encontre de la loi européenne sur le RGPD et la protection des données."

Petite satisfaction tout de même pour l’Horeca, cette mesure mettra provisoirement un terme à la grivèlerie, cet art qu’ont certains de s’éclipser sans payer son addition.