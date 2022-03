A partir du moment où l’on prend le nucléaire, autant en prendre le maximum pour éviter les énergies fossiles", analyse le professeur Thomas Pardoen (UCLouvain). "Soit on dit que l’on ne veut pas du nucléaire et on ne garde aucun réacteur en marche. Mais à partir du moment où l’on décide de garder X réacteurs en activité, autant garder un X qui soit le plus grand possible."

Le spécialiste des matières nucléaires ne minimise pas pour autant l’importance d’investir dans les énergies renouvelables. "Certains parlent d’un compromis politique. Mais pour les scientifiques, ce ne doit pas être l’un ou l’autre. Ce doit être les deux." Pour approcher au maximum l’indépendance énergétique, il faut augmenter la part du renouvelable dans la production d’électricité belge tout en compensant son caractère variable par une énergie pilotable, telle que le gaz ou le nucléaire.

