La Belgique a pour projet de tripler sa production d'électricité en mer d'ici 2030. Pour cela, un budget de 100 millions d'euros devra être alloué.

Actuellement, la Belgique produit 10% de la demande totale d'électricité via ses éoliennes implantées en mer de Nord. Notre pays, qui possède 70 kilomètres de littoral, est d'ailleurs classé 5ème producteur mondial et ne compte pas s'arrêter là.

"On va construire une île dans la mer pour connecter la deuxième zone et comme ça, on va tripler notre capacité en mer du Nord", explique Tinne Van Der Straeten, la ministre fédérale de l'Énergie (Groen) au micro de RTL TVI.

Dans la mer du Nord, une zone de 225 km² compte déjà des éoliennes. Celles-ci produisent quasiment la moitié de ce que les ménages belges consomment. Viendra s'ajouter à cela, une nouvelle zone appelée "Princesse Elisabeth".

"En combinaison avec la première zone qui existe déjà, on va fournir tous les ménages de la Belgique avec cette forme d'énergie durable", annonce Vincent Van Quickenborne, le ministre fédéral chargé de la mer du Nord (Open VLD).