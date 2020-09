"Une catastrophe pour la Flandre." Ce week-end, le leader nationaliste flamand Bart De Wever (N-VA) n’a pas "tari d’éloges" sur la mise à l’écart de son parti des négociations fédérales. Il a réentonné la ritournelle sur cette Flandre qui paie pour les autres régions du pays. " Si ce gouvernement dominé par la gauche et les francophones voit le jour, cela signifie que pendant 12 années sur 16 (soit de 2008 à 2014 et de 2018 à 2024, NdlR) la Flandre aura été dirigée sans majorité flamande. Nous faisons 83 % des exportations, nous payons 70 % des impôts, nous payons des milliards de transferts et, en guise de remerciement, nous sommes mis en minorité au moment où nous devons subir une grave crise", soulignait Bart De Wever sur les plateaux de la VRT et de VTM.