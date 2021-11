Pour Catherine Fonck, le Codeco du vendredi 19 arrive beaucoup trop tard: "Cela ne va pas du tout !" Belgique S.Le. © Belga

La députée CDH Catherine Fonck enrage contre un Codeco qui arrive, selon elle, beaucoup trop tard. "Tout le monde sait que les chiffres ne vont faire encore qu'augmenter et, qui plus est, le nombre des hospitalisations est toujours en décalage. Il fallait donc déjà ce week-end ou ce lundi passer à l'action. Et pas attendre 10 jours !"