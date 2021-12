Des parents refusent que leurs enfants aillent à l’école avec un masque.

Depuis ce lundi, le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de six ans dans les espaces clos et dans les écoles. De nombreux parents et enfants acceptent sereinement cette mesure destinée à limiter la propagation du virus dans les écoles primaires où son incidence est particulièrement importante mais d’autres la rejettent en bloc. Certains vont jusqu’à refuser que leur enfant aille à l’école s’il doit porter le masque en classe.

Sur les réseaux sociaux, les opposants au port du masque tentent de s’organiser pour faire entendre leur point de vue. "Je me demande s’ils ont pensé aux élèves qui portent des lunettes et à ce que ça implique au niveau de la buée. Mon fils a dû enlever ses lunettes en classe parce qu’il ne voyait rien à cause de la buée", s’interroge ainsi une maman dans un groupe Facebook de familles opposées au port du masque pour les enfants.