Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon prévoit d’aboutir d’ici à 2024 à une hausse de 12 000 logements publics (logements sociaux, à loyer d’équilibre, agence immobilière sociale). L’objectif est le même depuis plusieurs années : atteindre à̀ moyen terme 10 % de logements publics. Dans la plupart des communes, on en est loin. "On en trouve beaucoup dans certaines communes, comme Charleroi, beaucoup moins dans d’autres, comme Wavre, Jurbise ou Waterloo. Or, la crise du coronavirus n’a fait qu’accentuer la précarité, pointe Maxime Hardy (PS), député wallon. Comment se rapprocher de l’objectif ? Il faut revoir le mécanisme des charges d’urbanisme en imposant la mise à disposition de la collectivité un logement public pour les projets de constructions ou de rénovations de logement. Cette obligation s’appliquerait dès qu’un projet immobilier comporte au moins six logements. Des communes comme Ath et Herstal pratiquent déjà une règle fort similaire."