En Belgique, il est déjà arrivé que certains parents soient interdits d’accès au stade pour assister au match de leurs protégés après avoir dérapé au bord de la pelouse.

Mais après une sanction temporaire, ils reviennent toujours assister au match de l’équipe de leur enfant. Nos voisins néerlandais sont eux allés beaucoup plus loin.

En effet, dans certaines divisions, ils ont décidé de démarrer quelque chose de neuf : absence d’arbitre pour diriger la rencontre et parents tenus à une distance d’une vingtaine de mètres. Pour un meilleur apprentissage du football, ils jugent bon d’éloigner les parents des pelouses. Selon les dirigeants, c’est la bonne solution, car à cette distance, la visibilité est encore bonne mais les critiques, remarques ou autres invectives ne sont pas entendues par les enfants qui, à force, n’en écoutent plus leur coach et subissent une véritable pression familiale.

Et quant à l’absence de l’arbitre, ce sont les jeunes footballeurs eux-mêmes qui décident d’un cas de faute et en reviennent au plaisir simple de jouer.