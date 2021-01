Les nombres d'infections au coronavirus, d'hospitalisations et de décès montrent une tendance à la hausse en Belgique, mais cette hausse est pour le moment maîtrisable. Actuellement, les experts mettent surtout en garde contre la contagiosité des différents variants du Covid, dont le britannique. Un nouveau rapport, établir par une vingtaine de scientifiques belges et publié mercredi soir, indique, entre autres, que la variante britannique est 65 % plus contagieuse que le coronavirus "classique".

"Nous devons faire avec", a réagi le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) dans De Ochtend sur Radio 1. "Cela va dans le sens d'une augmentation des tests et de l'isolement des personnes infectées par la variante britannique, pendant 10 jours au lieu de 7 jours, afin qu'elles ne puissent pas la transmettre". Selon lui, ces mesures déjà en place sont assez strictes, et "il n'y a pas beaucoup de marge pour prendre des mesures encore plus drastiques". "Nous voulons garder les entreprises et les écoles ouvertes et nous assurer que notre système de santé ne s'effondre pas. Nous devons nous en tenir à la stratégie actuelle, car si on ne peut faire aucune de ces trois choses, ce serait terrible".