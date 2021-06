L’ex-boss du Fast se réfère au profil psychiatrique de Conings. “Un mort sent après 1 à 2 jours”, selon un médecin légiste.

Martin Van Steenbrugge, ex-patron du Fast, l’unité fédérale de recherche des fugitifs, n’est pas surpris par le dénouement de l’affaire Conings, dont la mort est, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu.

“Bien sûr, on peut toujours imaginer qu’il se soit donné la mort après avoir constaté l’ampleur des moyens policiers et militaires déployés pour le stopper et avoir paniqué. Mais des éléments me font plutôt penser qu’il s’est suicidé dès le début de sa fuite. Je nourris cette hypothèse depuis qu’on a retrouvé, il y a une dizaine de jours son sac non loin de sa voiture, en fait.