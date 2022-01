Mi-décembre, la Défense a une nouvelle fois fait l’objet d’une cyberattaque d’importance.

Les hackers ont contraint l’armée à s’isoler sur le plan informatique pour minimiser les risques liés à cette intrusion. Pendant plusieurs jours, les infrastructures militaires n’étaient plus connectées à Internet.

Pour la ministre en charge de la Défense, cette attaque illustre plus que jamais la nécessité de développer une cinquième composante au sein de l’armée belge. Après les composantes Terre, Air, Marine et Médicale, viendrait une composante en charge d’évoluer dans le cyberespace. "Se protéger des cyberattaques est pour moi une des priorités de la Défense", explique Ludivine Dedonder (PS). Aujourd’hui, en Europe, la menace ne vient pas d’un bombardement ou d’une Blitzkrieg inopinée mais bien d’une éventuelle paralysie des infrastructures étatiques. "La menace no 1 vient du cyber. Le cyber est l’outil d’espionnage par excellence, utilisé par les plus grands comme par d’autres. Il suffit d’un ordinateur, d’une connexion internet et d’un profil à haute valeur ajoutée."