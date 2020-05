Pour l’expert juridique Paolo Criscenzo, les communes peuvent interdire la réouverture.

David Bouillon est médecin. Il y a deux semaines, l’homme s’était déjà signalé en déposant une plainte disciplinaire contre le docteur Maggie De Block à l’Ordre des médecins, lui reprochant d’avoir maltraité ses confrères et d’avoir tenu des propos "dénués de fondements scientifiques".

© D.R.



Cette fois, c’est en tant que conseiller indépendant à Mons qu’il réclame "la fermeture des écoles jusqu’au 1er septembre". Il vient de demander l’ajout de ce point à l’ordre du jour du conseil du 19 mai. "Nombre de parents, d’enseignants et de personnels non enseignant s’opposent à la réouverture des écoles en raison d’un risque important de contamination et ce, eu égard au fait que les mesures prises par la circulaire de la ministre Caroline Désir ne permettent pas adéquatement de protéger les enfants."

Ici, l’élu s’appuie sur cette fameuse note de 5 pages du virologue Marc Wathelet, de même que sur l’analyse de l’expert juridique Paolo Criscenzo dont il réclame la présence au conseil à fins d’audition.

© D.R.



Pour celui-ci, la circulaire de Caroline Désir est "illégale" : elle a été émise le 25 avril, soit au lendemain de la conférence de presse du Conseil national de sécurité (CNS) et alors même que l’arrêté royal annonçant la réouverture des écoles n’était pas encore sorti. Pour l’expert, la circulaire interprète un arrêté royal qui n’existait pas encore. Cette faille laisserait ainsi libre cours à d’éventuels recours au Conseil d’État. Le cabinet de la ministre avait justifié cette précipitation par l’état d’urgence.

L’expert, rédacteur en chef d’actualitesdududroit.be, rappelle aussi qu’en vertu de la loi communale, il relève des attributions de la commune " le soin de prévenir, par précautions convenables […], les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties." Dit autrement, en interdisant la réouverture des écoles, les communes resteraient dans leur droit.

Pour rappel, Paolo Criscenzo est l’avocat d’un aide-soignant qui, le 8 avril, déposait une dénonciation pénale devant le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. Cette dénonciation est contre X mais ce sont les autorités qui sont visées. Pour cet aide-soignant et son avocat, il y a eu dysfonctionnements renvoyant aux infractions d’homicides et/ou coups et blessures involontaires. Il s’agissait de la première action judiciaire liée au Covid-19.