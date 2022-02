Ces derniers jours, à la suite d'une prise de position des fédérations patronales et alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine suscite l'incertitude sur l'approvisionnement en gaz, les partenaires flamands de Groen dans la majorité ont remis ou semblé remettre en question la sortie du nucléaire en 2025.

Dans l'opposition francophone, la sortie complète du nucléaire en 2025 serait "irresponsable", estime Georges Dallemagne (cdH). "La raison semble néanmoins gagner certains partis de la Vivaldi".

Dans l'opposition francophone, la sortie complète du nucléaire en 2025 serait "irresponsable", estime Georges Dallemagne (cdH). "La raison semble néanmoins gagner certains partis de la Vivaldi".