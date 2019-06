La décision de l'Open Vld de ne pas participer à la première réunion de négociation en vue de la formation du prochain gouvernement bruxellois n'est pas crédible, a estimé mardi la cheffe de groupe N-VA au parlement bruxellois, Cieltje Van Achter.

"En 2014, ils avaient fait la même chose pour embarquer le MR et ça n'avait pas marché. Aujourd'hui aussi, c'est du théâtre", a-t-elle déclaré dans l'émission De Ochtend sur Radio 1. Selon Cieltje Van Achter, Groen et la N-VA sont les gagnants des élections du 26 mai à Bruxelles. "Groen est devenu le parti le plus important mais nous avons également gagné. Le électeurs ont opté pour le changement. Or, ce qui est aujourd'hui sur la table est inquiétant car cela rendra Bruxelles encore plus complexe", a-t-elle ajouté en assurant par ailleurs que la N-VA est prête à parler avec les autres partis mais n'a pas été contactée.