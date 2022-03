"Pour la première fois depuis deux semaines, nos enfants sont heureux": une famille ukrainienne accueillie à Auderghem BelgiqueReportage Elise Legrand

Depuis son arrivée au domicile des Rizzo, la famille peut enfin souffler, loin des chars et des bruits des bombes. “Cette maison est vraiment calme et cela fait du bien. En Pologne et en Allemagne, on sursautait à la moindre détonation, confie Oksana. Pour la première fois en deux semaines, nos enfants sont heureux. Ils courent, ils rigolent, ils font des blagues. Ils sont soulagés maintenant.”