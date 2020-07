Les conditions pour entamer des négociations dans une configuration "Arizona" en vue de former un gouvernement fédéral ne sont pas remplies à ce stade, a fait savoir le cdH à l'issue de son Bureau politique.

Les centristes suggèrent aux présidents des trois partis gouvernementaux (MR, Open Vld, CD&V) de postposer la réunion plénière prévue en début d'après-midi et de reprendre contact de manière plus approfondie et respectueuse avec toutes les parties.