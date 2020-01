Les deux informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, ont rendu leur rapport intermédiaire au Roi ce lundi. La version définitive sera rendue au plus tard le 28 janvier. Déblocage en vue ? On en est loin. Aucune avancée significative n’a été enregistrée pour l’instant.

"On ne peut pas continuer à 10 indéfiniment", a fait remarquer Georges-Louis Bouchez avant d’ajouter : "Le PS et la N-VA ne peuvent pas non plus bloquer le jeu à l’infini."

