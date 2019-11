Pour la toute première fois, un traitement préventif "anti-givre" à base de pomme de terre, de sable et de limaille de fer améliorant l’adhérence est actuellement testé sur le réseau ferroviaire par Infrabel.

Le givre sur le rail peut devenir un véritable fléau. Il est en effet courant que pendant les périodes hivernales, divers phénomènes soient susceptibles de perturber le trafic ferroviaire.

Ce phénomène se manifeste avec plus ou moins de conséquences, et ce souvent au petit matin. Une accumulation de givre, voire parfois même la formation de glace, sur la caténaire perturbe l’alimentation en électricité du moteur du train... qui peut s’en trouver immobilisé. Cette couche de givre fait office d’isolant et perturbe la qualité de la tension délivrée à la machine. Résultat, un impact lourd sur la ponctualité de la ligne concernée peut survenir.

"En fait, on a des gouttelettes au format liquide, le tout en-dessous de la température de congélation, et peuvent ensuite atteindre la caténaire qui sont aussi en-dessous de zéro. Et à ce moment-là, des cristaux peuvent apparaître. Le givre peut alors faire office d'isolant et perturbe la qualité d'alimentation électrique du train", explique Michel Delooz, ingénieur principal au service caténaire chez Infrabel à Namur.