Le constitutionnaliste tire le constat, 8 mois après les élections, que “la piste d’un gouvernement classique avec une vraie majorité est morte” et estime “qu’on ne peut pas être à la fois incapable de trouver des solutions et refuser des élections

.Il y a plus de 8 mois que les électeurs se sont rendus aux urnes. Le pays est toutefois sans gouvernement depuis 395 jours et la chute du gouvernement Michel. Au surlendemain du scrutin, les résultats à peine digérés, l’avocat constitutionnaliste Marc Uyttendaele surprend : il plaide, avant tout le monde, pour l’organisation de nouvelles élections pour sortir de la crise institutionnelle. Des propos jugés hors de propos et à tout le moins prématurés par l’écrasante majorité de la classe politique. 8 mois après cette sortie, il analyse la situation de blocage renforcé dans lequel s’enlise le pays. Et persiste.

Vous évoquez le scénario des élections anticipées depuis mai. Or, la crise se renforce. Le moment de retourner aux urnes approche-t-il ?

(...)