Depuis plusieurs jours maintenant, la situation sanitaire en Belgique semble s'améliorer. Les contaminations, qui avaient explosé un temps, connaissent maintenant une baisse. Les hospitalisations suivent également la même tendance. Ces indicateurs sont de bon augure en vu d'éventuels assouplissements au comité de concertation de ce vendredi.

Le virologue Marc Van Ranst abonde dans ce sens: "Ce sont des décisions politiques mais si le nombre de cas hospitalisés continue de baisser, on pourra passer à l’orange lors du Codeco de ce vendredi. Et si les chiffres sont encore meilleurs durant les prochaines semaines, on passera au code jaune et cela pourrait prendre 3-4 semaines au total", déclare-t-il auprès de nos confrères de Sudinfo.

L'expert avertit cependant au sujet du sous-variant d'Omicron BA2. Celui-ci reste en effet la grande inconnue qui pourrait changer la donne: "On ne peut pas être sûr de la date exacte de la diminution des infections", tempère-t-il.