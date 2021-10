Ces 1er et 2 octobre, les acteurs de l’enseignement (fédérations d’associations de parents, organisations syndicales et pouvoirs organisateurs), la ministre de l’Éducation Caroline Désir et les équipes responsables du pilotage du pacte pour un enseignement d’excellence se sont réunis pour se pencher sur les projets du pacte qui ont déjà été mis en œuvre et sur ceux qui sont programmés dans les années à venir.