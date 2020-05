Il faudra redoubler de vigilance.

Ce lundi 4 mai marque le début du processus de déconfinement que la Belgique poursuivra tout au long du mois, si l'évolution de la propagation du virus le permet. Cette première étape comprend plusieurs changements importants pour la population. Ainsi, sera dorénavant obligatoire dans certains endroits - tels que les gares et les transports publics - le port du masque. Le pays prépare également un système de tests et de tracing, dont le but est d'identifier et d'isoler plus rapidement les personnes contaminées. C'est pourquoi Emmanuel André, chargé de la coordination de ce tracing, a adressé un message à la population belge pour faciliter cette difficile tâche. "Dès demain, prenez l'habitude de prendre note des personnes avec qui vous avez des contacts rapprochés, y compris leur numéro de téléphone, a demandé l'ancien porte-parole interfédéral covid-19 sur Twitter. De cette façon au cas où vous tombez malade, ces personnes pourront recevoir un accompagnement adéquat."Le virologue a toutefois rappelé que ces outils étaient complémentaires "pour terrasser la courbe", prônant avant tout de se laver les mains, de porter un masque et de respecter la distanciation sociale."Pour réussir ce déconfinement, il est impératif que l'on maintienne tous les réflexes qui sauvent des vies: rester chez vous si vous êtes malade et contactez par téléphone votre médecin", conclut Emmanuel André.