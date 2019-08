Il est indispensable de revoir la façon dont sont utilisées et cultivées les terres dans le monde et de repenser nos habitudes de consommation afin d’assurer à la fois la sécurité alimentaire des Terriens et la lutte contre le réchauffement climatique, a averti jeudi le groupe d’experts de l’Onu pour le climat (Giec). Dans un rapport spécial sur les terres dévoilé à Genève, le Giec plaide pour des actions "à court terme" contre la dégradation des sols, le gaspillage alimentaire ou les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole.

"Notre utilisation des terres […] n’est pas soutenable et contribue au changement climatique", a souligné la coprésidente du Giec Valérie Masson-Delmotte, pour qui le rapport met "l’accent sur l’importance d’agir dès maintenant".

Le temps est compté, (...)