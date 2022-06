D’après le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), il y a de fortes chances qu’une nouvelle campagne de vaccination à grande échelle contre le coronavirus ait lieu après l’été, a-t-il indiqué jeudi soir dans De Afspraak sur Canvas.

Toutefois, aucune décision définitive n’est actée pour le moment concernant la suite du calendrier vaccinal. Pour le virologue Steven Van Gucht, il faut s’attendre à une nouvelle campagne de vaccination dès l’automne. "On le voit dans nos chiffres, l’efficacité du vaccin diminue après quelques mois même si elle reste forte. C’est donc un très bon argument pour dire qu’il faut renouveler cette immunité et la restimuler avant l’automne, à une période où de nouveaux variants peuvent se développer. Il y a une combinaison de risques à ce moment-là, notamment beaucoup de gens malades et une charge importante sur notre système de soins ."

(...)