Pourrons-nous fêter Noël et Nouvel an avec nos proches cette année ? Si oui comment et avec quelles conséquences ? À moins d’un mois du début des fêtes de fin d’année, ces questions sont sur toutes les lèvres.

L’UCLouvain les a posées à treize experts issus de domaines variés (virologues, sociologues, philosophes et psychologues) et comme on pouvait s’y attendre dans une situation complexe comme celle que nous connaissons aujourd’hui, leurs réponses varient fortement en fonction de leur domaine d’expertise.

“La question n’est pas tellement de savoir s’il faut fêter Noël mais plutôt de savoir comment. Si on fête Noël de façon classique avec 15 ou 20 personnes qui mangent, boivent et rient pendant plusieurs heures et mélangent des noyaux et des tranches d’âges différents, il y a un vrai risque. Si un des invités est malade, il y a un vrai risque de contaminer les autres invités et si on multiplie ces réunions dans toute la Belgique, ça risque d’être problématique ! ”, affirme ainsi Leïla Belkhir, infectiologie aux cliniques universitaires Saint-Luc.

Selon l’experte, le Covid doit nous pousser à faire preuve d’imagination. “Fêter Noël est important pour de nombreuses personnes. On a besoin d’espoir mais il va falloir faire preuve d’imagination en organisant par exemple une balade ou un dîner en extérieur” .

Michel Dupuis, philosophe, estime quant à lui qu’il est important de pouvoir fêter Noël. “Nos cultures ont un grand besoin de fêtes, que ce soit Noël, la nouvelle année ou l’Aïd. Ces fêtes sont importantes car elles nous humanisent. La crise nous montre que nous avons besoin de contacts sociaux et que leur absence induit des pathologies mentales. Mais ça ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi et consommer à tout prix. Il faut surtout retrouver le sens de la fête, de l’inattendu et du relationnel” , propose-t-il.

Un point de vue que partage Vincent Laurent, sociologue de la santé. “Il est illusoire de penser qu’une population pourrait ne pas fêter Noël. L’humain est un être spirituel, il a besoin d’un support social. Des études ont montré que pour chaque jour de confinement, la population est confrontée à une augmentation de trois pour cent du risque de développer une détresse psychologique” .

Mais pour Niko Speybroek, fêter Noël cette année représente un danger trop important. “Il faudra tenir compte du niveau de propagation du virus dans la population au niveau des fêtes avant de prendre une décision. Sinon, on risque de détruire en un ou deux jours les efforts de plusieurs mois. Il faut aussi tenir compte des effets des annonces gouvernementales sur la population. Nous ne pouvons pas connaître les effets d’une annonce d’un assouplissement. Une partie de la population risque de percevoir ça comme un feu vert.”