Le CNS préconise de les laisser à ceux qui en ont réellement besoin.

Au cours de sa conférence de presse post-CNS, mercredi après-midi, la Première ministre, Sophie Wilmès, a prononcé une phrase passée quasiment inaperçue : "Les transports en commun ne doivent être empruntés que si on n’a aucune autre alternative pour se déplacer, de manière à laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin."

À quelques jours de l’élargissement des règles de déconfinement, cette phrase pourrait sonner comme une incitation à la reprise de son véhicule pour aller au travail ou faire ses courses. Il n’en est rien, en réalité. Car, dans le même temps, certaines communes ou régions ont décidé de profiter du confinement pour créer des aménagements cyclables sur le bitume auparavant dédié aux voitures. Comme ces bandes cyclables désormais intégrées le long de la rue de la Loi à Bruxelles. Bref, on n’incite pas à prendre sa voiture, mais plutôt son vélo.

"En réalité, cette disposition concernant les transports en commun existe depuis le début du confinement, précise Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. L’accès aux transports en commun était réservé aux déplacements essentiels. Depuis le CNS du 24 avril, il est recommandé d’utiliser un autre moyen de transport si on en a un. De manière à désengorger, dans le cas de la Stib, nos bus, trams et métros. Comme on perd en capacité pour respecter la distanciation sociale, il faut que seules les personnes qui en ont besoin prennent les transports en commun."

Ne risque-t-on pas de revoir des embouteillages monstres se former dans les prochaines semaines, notamment dans les grandes villes ? " Le télétravail doit rester la norme", insistait, mercredi, la Première ministre.

Pour autant, certains se rendront bien au travail en voiture. "Au sein de la Stib, nous encourageons les navetteurs à opter pour la mobilité douce, indique Françoise Ledune. Au-delà des considérations environnementales que nous partageons, la Stib ne verrait pas d’un bon œil une hausse du trafic et l’apparition d’embouteillages car cela signifierait que nos bus et trams seraient aussi bloqués. Quand on sait que 60 % des déplacements à Bruxelles font moins de 5 km, il n’est pas incongru d’inciter les citoyens à les parcourir à pied ou à vélo."

Quant aux contrôles au sein desdits transports en commun, il n’y en aura tout simplement pas. "Le fait de prendre un autre moyen de transport que le bus ou le tram n’est pas une obligation mais bien une recommandation. On compte sur le sens civique des citoyens pour qu’ils laissent leur place à ceux qui en ont besoin. Par ailleurs, il n’est pas dans les prérogatives du personnel de sécurité de la Stib d’effectuer ces contrôles."