Pour Yves Coppieters, l'Europe doit durcir ses règles pour éviter la propagation des variants indiens et brésiliens: "Il faut arrêter d'observer"

Pour Yves Coppieters, la Belgique est prise au dépourvu avec certains variants à cause de sa superficie et de sa situation géographique au sein de l'Europe. C'est donc aux dirigeants de l'Union européenne de prendre des mesures plus fortes pour éviter la propagation des variants indiens et brésiliens dans nos contrées, d'après l'épidémiologiste de l'ULB.