Face au rebond de l’épidémie à Bruxelles et à la hausse des cas, les autorités ont décidé de serrer la vis. Résultat, les bars fermeront dès 23 h et les rassemblements à plus de 10 personnes seront interdits de 23 à 6 heures du matin à partir du 6 octobre.

Si de nombreuses personnes ont dès lors vivement critiqué ces mesures, assurant que rien ne prouve que leur secteur soit responsable de plus de contaminations qu’un autre, Yves Van Laethem se montre beaucoup plus prudent. "Le bar est un facteur à risques. On l’a vu en France et à Anvers cet été. Aujourd’hui, une majorité de cas passe par ces endroits, que ce soit les bars ou les cafés, il fallait agir."éta