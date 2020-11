Annelies Verlinden n’est pas favorable à une prime Covid pour la police.

Les syndicats réclament une prime Covid. La police la mérite-t-elle ?

"J’ai eu une réunion la semaine dernière avec les syndicats. Moi j’insiste plutôt pour des améliorations durables et pas un one shot. Les policiers voient que dans le secteur des soins, elle est accordée. C’est vrai qu’ils ne sont pas à l’abri non plus, que c’est dur pour eux. La crise n’a pas aidé à faciliter leur travail mais moi je veux vraiment investir dans le futur et voir comment on peut gérer les finances pour que la police puisse en profiter pour une longue période et pas seulement avec une prime."

(...)