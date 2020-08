Dans les jours à venir, une décision sera prise concernant la réouverture des écoles et aux conditions qui l'entourent. Fin mai, début juin, des règles ont été élaborées pour les enfants d'école primaire et de maternelle mais malheureusement, une école sur trois n'a pas été en mesure d'y donner suite de façon optimale et un enfant sur trois a donc été laissé de côté. Pour les élèves du niveau secondaire, la situation s'est avérée plus délicate encore, la majorité d'entre eux n'étant plus retournés à l'école après la mi-mars. Si notre pays compte plus de 2,3 millions d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, aucuns syndicats ni partis politiques ou groupes de pression ne les représentent, “il est donc temps que leur voix et leurs besoins soient entendus”, clame Marc Raes, pédiatre et président de la société belge des pédiatres, en vue de la rentrée prochaine, prévue le 1er septembre mais dont les contours demeurent flous.

